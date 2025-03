Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 18, Amanda Lecciso Svela i Suoi Favoriti per la Vittoria Finale

A pochi giorni dalladel "18", l'ex concorrenteha espresso le sue impressioni sulla casa e sui possibili vincitori del reality show di Canale 5.L'Esperienza nella Casa: Un Livellamento delle DifferenzeSecondo, l'esperienza nella casa del "" permette di superare le differenze esterne, creando un legame profondo tra i concorrenti. "La sensazione che ho avuto entrando lì dentro è un po' come se tutto quello che si ha fuori svanisse, tutto si livella, dalle età diverse alle esperienze", ha dichiarato l'ex gieffina.Il Ritorno di "Iaghito": Un Momento di Gioia perha anche espresso la sua gioia per il ritorno di "Iaghito" nella casa, sottolineando quanto le sia mancato. "Quanto mi mancava Iaghito, sono stata felice di riaverlo in casa e di averci passato più tempo", ha affermato.