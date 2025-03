Mistermovie.it - Mister Movie | Daniel Craig in “Le cronache di Narnia” di Greta Gerwig: Trattative in Corso

Secondo fonti vicine alla produzione,sarebbe inper un ruolo nel prossimo adattamento cinematografico de "Ledi", diretto daper Netflix. L'ex James Bond potrebbe così entrare a far parte del cast di uno dei progetti più attesi del 2026.in Fase Iniziale: Un Ruolo Ancora da DefinireLetrae la produzione sarebbero ancora in fase iniziale, e non è stato reso noto quale personaggio l'attore potrebbe interpretare. Tuttavia, la sua presenza nel cast confermerebbe l'ambizione del progetto, che punta a un cast di alto livello.Charli XCX: Possibile Strega Bianca?Oltre a, anche la cantante Charli XCX sarebbe in lizza per un ruolo importante nel film. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe interpretare Jadis, la Strega Bianca, personaggio già interpretato da Tilda Swinton nei precedenti adattamenti cinematografici.