Miretti Juve in estate l’addio a titolo definitivo? Può rientrare in quello scambio col Genoa | i dettagli

di RedazionentusNews24, in? Puòincol: ie le ultimissime sul futuro del centrocampistaL’edizione odierna di Tuttosport ha parlato del futuro di Fabio, che la scorsaha lasciato lantus con la formula del prestito secco con l’obiettivo di farsi le ossa al.Stando a quanto riportato dal quotidiano le ottime prestazioni in rossoblu del centrocampista stanno delineando uno scenario fino a poco tempo fa poco pronosticabile: il Grifone a fine stagione potrebbe discutere anche del suo acquisto a, con lache potrebbe inserirlo in qualche(piace molto Frendrup).Leggi suntusnews24.com