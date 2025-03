Anteprima24.it - Minore in ospedale dopo aver assunto alcolici: nei guai un bar

Tempo di lettura: 2 minutiIndividuato e denunciato dai Carabinieri il titolare di locale del centro cittadino che nello scorso fine settimana avrebbe somministrato degliad unanne fino al ricovero in( LEGGI QUI)Le indagini dei militari della Compagnia di Avellino sono scattate nella stessa serata di sabato scorso in cui si sono consumati i fatti. Grazie alle testimonianze raccolte, i Carabinieri sono giunti ad individuare il locale. Per il momento è scattata una denuncia per somministrazione dinni depositata in Procura ad Avellino. Come prevede la prassi in questi casi, il locale verrà anche segnalato al Questore per ogni opportuno provvedimento che potrà avviare rispetto alla circostanza illecita emersa.La legge, infatti, vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e a coloro che si trovino in stato di manifesta ubriachezza, presso bar, pubs, chioschi, discoteche, locali notturni, clubs, ristoranti, negozi, supermercati ed esercizi similari e comunque in tutti gli esercizi commerciali .