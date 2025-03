Ilrestodelcarlino.it - Minaccia i vicini di casa: 70enne denunciato

Da agosto 2024, dopo essersi trasferito in un appartamento condominiale, ha iniziato a litigare con idi, arrivando progressivamente a offenderli,rli e usando anche violenza. Un clima di tensione ha portato i condomini a modificare le proprie abitudini di vita, cercando di uscire il meno possibile dalle loro abitazioni per evitare di incontrarlo. Per questi motivi i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza hannounper il reato di atti persecutori, lesioni aggravate e minacce aggravate; ora l’uomo è sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime. Secondo quanto raccontato dalle vittime ai carabinieri, tutto avrebbe avuto origine nel mese di agosto scorso, quando il presunto stalker si è trasferito in un appartamento del condominio.