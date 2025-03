Movieplayer.it - Millie Bobby Brown: "Mi avete conosciuto a 10 anni. Ora il mio viso è più adulto. Che posso farci?"

Leggi su Movieplayer.it

La star di Stranger Things torna a ribadire di essere cresciuta ai detrattori del suo nuovo look, a detta di molti troppo sofisticato e non adatto a una ragazza della sua età. Alla vigilia dell'uscita della nuova fatica, l'adventure fantastcientifico The Electric State, da domani su Netflix,torna ad affrontare le critiche sul suo aspetto e sul suo look troppo "maturo". Nell'ultimo episodio del podcast Call Her Daddy, l'interprete di Undici in Stranger Things, oggi ventunenne, ha detto al conduttore Alex Cooper che la stampa "ama attaccarmi su certe cose, tra cui dire che sembro molto più vecchia" o sottolineare i cambiamenti nel suo accento britco. "Una cosa che mi capita spesso è leggere, 'Oh mio Dio, sembra una quarantenne'", ha detto. "Beh, mi hai incontrato quando avevo .