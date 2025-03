Metropolitanmagazine.it - Miley Cyrus: il video di “Flowers” ha raggiunto il miliardo di visualizzazioni su YouTube

Leggi su Metropolitanmagazine.it

continua a collezionare record: ildi(singolo del 2023), l’artista ha superato ildisu.Per la popstar è il quarto brano che raggiunge il traguardo, già conquistato da Wrecking Ball e 23 con Mike Will Made-It, Win Khalifa e Juicy J (2013), Party In The USA (2009). Neldiretto da Jacob Bixenman, lacanta mentre si muove per le vie di una città in un abito dorato con cappuccio. Dopo aver percorso un vialetto fino a una villa, l’ex Hannah Montana si spoglia fino alla biancheria intima, fa una nuotata in piscina, si esercita, si fa la doccia e ruba un vestito dall’armadio della casa di lusso, il tutto mentre balla da sola., nuovo record per la popstar con ildi“I can buy myself/ Write my name in the sand/ Talk to myself for hours/ Say things you don’t understand,” she belts on the track.