Milano Marittima | un luglio di fuoco col Vip Master Tennis 2025

Sotto il segno del Vip. Non soltanto la tanto attesa Bobo Padel Cup(che dal 18 al 20vedrà “Bobo” Vieri e i suoi amici ex giocatori sfidare i propri fan in partite top), bensì l’adrenalinico e spettacolare Vip. Ebbene sì, Cervia eregine della Summer Season. La Riviera Romagnola, come da tradizione, è pronta a trasformarsi in una bolgia. Se la manifestazione sportiva ‘Bobo Padel Cup? è stato presentata, nella giornata di domenica 9 febbraio, a, in occasione della Borsa internazionale del turismo (Bit), il Vip(34^ edizione) è stata confermato anche per la stagione estiva. 11 e 12le date da segnare in agenda: gli appassionati non vedono l’ora di vedere da vicino i vip del! Location iconica del Vipil Circolodie i Bagni Paparazzi 242 di Patrick Baldassari.