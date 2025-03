Calciomercato.it - Milan: sgarbo Theo Hernandez, ha deciso dove giocherà nel 2025

Leggi su Calciomercato.it

L’avventura aldisembra finita. Le prestazioni del laterale mancino ed i comportamenti fuori e dentro al campo, sembravano aver segnato un punto di rottura difficilmente ricomponibile.: la decisione diMa la nuova ipotesi sul futuro dipotrebbe non far piacere ale ai suoi tifosi.Il contratto di, infatti, è in scadenza nel 2026 e senza un rinnovo sarà compito di Moncada e del nuovo ds rossonero cedere il calciatore in estate al miglior offerente, per non rischiare un “nuovo caso Donnarumma”.I colloqui con l’entourage del calciatore per estendere il contratto del francese sono stati ad oggi infruttuosi. La richiesta di 7 milioni di euro a stagione, più le difficoltà in campo in questa annata, hanno fatto desistere anche la dirigenza rossonera, che in passato ha sempre coccolato