Rompipallone.it - Milan, Paratici ha scelto il nuovo allenatore: rivelazione di Cassano

Ilsi sta occupando della scelta deldirettore sportivo, da cui passerà molto per ile il calciomercato: annuncio diTra le squadre che hanno deluso di più in questa stagione c’è sicuramente il. È vero, i rossoneri hanno vinto la Supercoppa italiana ai danni dell’Inter, ma sono anche usciti prematuramente dalla Champions League dopo due grossi scivoloni contro Dinamo Zagabria e Feyenoord.Il quarto posto, intanto, è sempre più lontano e la continuità fa sempre più fatica ad arrivare sul campo. Anche l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina non sembra aver risollevato la situazione, tanto c’è chi da qualche settimana chiede l’addio del tecnico portoghese. Ancora la dirigenza non ha preso questa decisione e tutti sono concentrati su un finale di stagione che potrebbe comunque portare in dote la Coppa Italia.