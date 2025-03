Rompipallone.it - Milan, colpo di scena clamoroso: decisione definitiva, non si cambia

Leggi su Rompipallone.it

, la dirigenza ha preso lafinale: nuovodi, ecco cosa sta accadendoUn nono posto in classifica che non può certo soddisfare, anche perché i punti dal quarto posto sono ben otto. La situazione in casanon è certo delle migliori e di questa stagione si dovrà conservare davvero ben poco. I rossoneri la scorsa annata hanno chiuso al secondo posto in classifica e la rivoluzione estiva non ha quindi portato buoni risultati, anzi.La dirigenza rossonera ha provato a correre ai ripari nel mercato invernale acquistando anche e soprattutto Santiago Gimenez per rinforzare l’attacco e Joao Felix. Proprio il lusitano, nelle idee di Ibrahimovic e Furlani, doveva essere colui in grado di regalare qualità a profusione e quella imprevedibilità data fin qui solo da Leao.