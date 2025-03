.com - Miguel Arraiz e il Tempio di Burning Man 2025

La vastità del deserto del Nevada si prepara ad accogliere una struttura tanto imponente quanto delicata, un’opera che trascende l’architettura per diventare un catalizzatore di emozioni collettive. Nel cuore della prossima edizione diMan, l’architetto spagnoloinnalzerà un monumentale rifugio spirituale destinato a diventare il fulcro emotivo e geografico del leggendario festival.La rinascita dalle ceneriNel silenzio primordiale del Black Rock Desert, dove il tempo sembra sospeso tra cielo e terra, sorgerà il “Temple of the Deep”, un’opera architettonica che incarna l’evoluzione audace del concetto stesso ditemporaneo. Con i suoi 44 piedi di altezza e un diametro di 105 piedi, questa straordinaria struttura richiederà quindici giorni di meticoloso assemblaggio, un processo che è già parte del rituale trasformativo che caratterizzaMan.