Migliore | il cinismo di Mattia Torre in scena al Teatro Nuovo con Giovanni Ludeno

Giuseppe Miale di Mauro dirigeinil tragicomico testo teatrale del 2005 scritto da, che sarà inda sabato 15 marzo 2025 alle ore 19.30 (in replica domenica 16) aldi Napoli, presentato da Casa del Contemporaneo in collaborazione con NEST Napoli Est.Conferma la sua attualità il testo teatrale di, lo sceneggiatore, commediografo e regista italiano scomparso prematuramente nel 2019, autore di alcuni dei progetti più interessanti del cinema e della televisione degli anni 2000, tra cui la serie cult Boris.è la storia di Alfredo Beaumont, un uomo normale, una brava persona, che fa un lavoro qualunque, che reagisce con gentilezza e rassegnazione alle piccole prevaricazioni del quotidiano.Un giorno però, Alfredo, si trova coinvolto suo malgrado in un incidente nel quale una donna perde la vita.