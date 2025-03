Ilgiorno.it - Microtecnica cancella il benefit. Sciopero all’azienda dell’aerospazio

alla, l’aziendadisdice il contratto integrativo e a Brugherio scatta la "protesta a oltranza". I 180 lavoratori incroceranno le braccia mezz’ora al giorno "fino all’obiettivo". Dal 1° aprile l’impresa di Brugherio passerà dagli americani di Collins ai francesi di Safran, cessione da 1,8 miliardi per il fornitore di Leonardo. "Affari che vanno a gonfie vele e assunzioni in arrivo, eppure ai tavoli ci hanno detto di volerre l’indisposizione", dicono i lavoratori. Ilin vigore dal 1986 prevede che in caso di malessere il dipendente abbia la giornata pagata senza bisogno di certificati. Il numero è stato ridotto nel 2012, due al mese, 24 l’anno. "Ma ora hanno deciso di toglierle unilateralmente", inaccettabile per il personale che non vuole monetizzare perdendo l’intesa sui permessi.