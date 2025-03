Game-experience.it - Microsoft rivela il mese di uscita di Xbox Copilot con AI e condivide nuove informazioni

ha annunciato che, il nuovo assistente AI pensato per migliorare l’esperienza di gioco, debutterà ufficialmente ad aprile 2025. Il servizio, inizialmente disponibile per gli utenti del programmaInsider tramite l’app mobile, aiuterà i giocatori a gestire la propria libreria, trovare nuovi titoli e ricevere consigli personalizzati. L’obiettivo è rendere il gaming più accessibile, riducendo il tempo speso nella ricerca e ottimizzando l’esperienza di gioco.Come affermato dacon un nuovo articolo suWire,sarà un vero e proprio compagno digitale, offrendo suggerimenti in tempo reale, coaching eutili direttamente su un secondo schermo. Durante una dimostrazione,ha mostrato come l’AI possa supportare i giocatori in Overwatch 2 suggerendo strategie e selezioni di eroi ottimali, oppure in Minecraft, fornendo istruzioni su come creare oggetti o localizzare materiali.