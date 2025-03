Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha regalato non uno, ma due anelli di fidanzamento. Uno è un filo d’erba, l’altro un diamante da quasi 2 milioni”: la rivelazione di Lady Gaga

“Mi ha chiesto: ‘Se mai ti chiedessi di sposarmi, come potrei fare?’. Gli ho detto: ‘Prendi undal cortile e avvolgilo attorno al mio dito'”. E lui, Michael Polansky, l’ha presa in parola., 38 anni, ha raccontato a Howard Stern, e a E!News, i dettagli della romantica (e inaspettata) proposta di matrimonio ricevuta dall’imprenditore 46enne, con cui fa coppia fissa dal 2020.Una proposta che, a quanto pare, ha previsto ben due: un, come richiesto dalla cantante, e undi dimensioni (e valore) impressionanti. Secondo un esperto, interpellato da Page Six, la pietra, di taglio ovale e incastonata in una montatura di platino, avrebbe un peso compreso tra i 10 e i 20 carati, per un valore stimato tra i 500mila e i 2di dollari (tra 459mila e 1,8di euro).