Ilgiorno.it - Metti una serata a teatro per aiutare i bimbi autistici

Leggi su Ilgiorno.it

Unaper sostenere l’attività dell’associazione ’Comitato Autismo 365’, in prima linea per la tutela dei bambini affetti da disturbo dello spettro autistico. Alle 20,45 del 29 marzo alFaes di Milano andrà in scena la commedia “Allora sei tu“ scritta da Francesca Calderara e Davide Reali. Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al ’Comitato Autismo 365’. Sul palco, Valentina Laurentia Bellezza, Giorgia Amelia Ferrari e Davide Reali, con la regia di Francesca Calderara. Lo spettacolo si inserisce nel più ampio impegno di sensibilizzazione promosso dalla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, celebrata il 2 aprile, per richiamare l’attenzione sulla necessità di maggiore supporto alle 500 mila famiglie italiane che convivono con questa realtà. “Allora sei tu“ vuole essere un’occasione di riflessione e inclusione, attraverso il linguaggio universale del