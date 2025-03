Thesocialpost.it - Meteo, allerta rossa in Emilia-Romagna. Scuole chiuse a Bologna: torna la paura su fiumi e pericolo frane

Domani, venerdì 14 marzo 2025, a causa dell’diramata dalla Protezione Civile,e centri sportivi diresteranno chiusi. Come comunicato dal Comune tramite il proprio canale WhatsApp, l’attenzione è massima per i, i corsi d’acqua artificiali e il rischio diche potrebbero verificarsi nel capoluogono. L’per dissesto idrogeologico è accompagnata da altre due allerte: una arancione per temporali e una gialla per vento. La chiusura delleè stata decisa anche dal Comune di Pianoro, situato a sud della città, tra i colli. È possibile che altri Comuni della zona adottino lo stesso provvedimento, come già fatto da numerose municipalità nella provincia di Ravenna. Disagi sono previsti anche in Toscana, dove è in vigore un’arancione per rischio idrogeologico.