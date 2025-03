Puntomagazine.it - Meta di Sorrento: La fuga del truffatore a colpi di banconote, una scena da film finito con le manette. Arrestato un uomo

Recuperato il bottino sottratto ad una 77enne con il classico trucco del finto corriere. La donna in lacrime ringrazia i militariUn pacco in consegna e un contrassegno di 1500 euro da pagare. Richiesta con preavviso telefonico dal solito finto corriere ad una 77enne di, comune della penisola sorrentina.Il nipote ha acquistato qualcosa online e chiesto di consegnare a lei il prodotto perché impossibilitato a ritirarlo. Non importa se la nonnina non dispone dell’intera cifra in contanti.Può coprire la parte mancante impegnando la fede nuziale e qualche gioiello. Ovviamente che sia in oro.Suona il campanello di casa. La 77enne porge al corriere 900 euro, un anello che le ricorda il matrimonio con il suo defunto marito e un paio di orecchini. Quelli a cerchio, dorati, regalo di un vecchio compleanno.