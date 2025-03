Juventusnews24.com - Mercato Juventus, un big bianconero ai saluti in caso di conferma di Thiago Motta? Lo scenario. Rivelazione

Come rivelato da calcio.com, Federico Gatti non avrebbe un buon rapporto con Thiago Motta. In caso di conferma del tecnico, anche il difensore potrebbe così finire sul mercato nella prossima sessione estiva. In caso di esonero, invece, difficilmente Gatti sarà ceduto dalla Juventus alla luce del suo ottimo rendimento stagionale. Il centrale, molto apprezzato dai tifosi, è diventato titolare con Motta solo per necessità dopo l'emergenza in difesa.