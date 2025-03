Meno accise sulla benzina in crescita sul gasolio Il viceministro dei Trasporti Rixi | I ritardi dei treni? Meno dei mesi passati

Leggi su Open.online

Negli ultimi, «ci risulta che la puntualità deisia migliorata rispetto allo scorso anno» . Lo ha dichiarato oggi ildelle Infrastrutture e dei, Edoardo, durante un’audizione in Commissionealla Camera, incentrata sullo stato del sistema ferroviario. Un sistema che, da, è sotto pressione a causa di continui scioperi e disservizi, provocando notevoli disagi per pendolari e viaggiatori.ha assicurato che l’azienda «non è passiva» e che «si sta impegnando a trovare soluzioni per garantire rimborsi più rapidi in caso dio soppressioni dei». Tuttavia, dalle sue parole è evidente che ci vorrà ancora tempo: «Stiamo adeguando il sistema, ma per farlo abbiamo bisogno di risorse e tempo. Stiamo lavorando in condizioni di grande stress».