Mediocredito Centrale e BdM Banca, venti borse di studio ai talenti musicali del Mezzogiorno

Leggi su Ildenaro.it

Accademia Musicale Chigiana,e BdMrinnovano la partnership per favorire l’accesso dei giovani e talentuosi musicisti provenienti dalle regioni del(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) ai prestigiosi corsi estivi di alto perfezionamento musicale dell’Accademia Chigiana di Siena. In particolare, quest’anno la collaborazione si amplia con l’assegnazione di 20didel valore di 1.500 euro ciascuna per altrettanti giovaniche potranno partecipare alla Chigiana Summer Academy 2025. Il corso di alto perfezionamento non solo offre loro un’opportunità unica per un concreto sostegno agli studi, ma contribuisce anche a promuovere l’eccellenza artistica e culturale del nostro Paese mettendo gli allievi a contatto con i più grandi nomi del panorama musicale internazionale, che li affiancano in percorsi mirati a trasporre l’attività didattica in produzione musicale e spettacolo.