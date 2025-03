Anteprima24.it - Mazzette al parlamento europeo per il colosso Huawei: coinvolto ex assistente di Caputo e Rivellini

Tempo di lettura: 2 minutiCi sarebe anche Valerio Ottati, exaldel casertano Nicola(che non sarebbe indagato), tra le persone coinvolte nella maxi operazione sui lobbisti delcinese.Come confermano Le Soir, Knack e Follow The Money, un centinaio agenti della polizia giudiziaria federale belga hanno perquisito 21 indirizzi nella regione di Bruxelles, nelle Fiandre, in Vallonia e anche in Portogallo. Nel mirino sono finiti diversi lobbisti che lavorano per ilcinese delle telecomunicazioni, sospettati di aver corrotto attuali o ex parlamentari europei per promuovere la politica commerciale dell’azienda in Europa.Tra di loro c’è Valerio Ottati, 41 anni belga ma con chiare origini italiane, oggi direttore degli affari pubblici dell’ufficiopresso l’Unione Europea dal 2019.