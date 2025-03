Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa, gli egiziani patteggiano una multa

Per la violentatra seiche lavorano nei cantieri della ricostruzione a colpi di bastoni, sedie e il manico di un piccone, in quattro hanno patteggiato e per due prosegue la direttissima. L’episodio di violenza, che aveva creato allarme e paura in centro a Tolentino, tra via della Pace e via Nazionale, era avvenuto il 22 febbraio. Dopo la segnalazione sei, di età compresa tra i 22 e i 34 anni, tutti operai che lavorano in imprese edili del maceratese, erano stati arrestati dai carabinieri. Erano Hesham Abdelmaser Ibrahim Ahmed, 23 anni, Ahmed Aly Marey Mohamed, 30 anni, Abdelrahaman Soliman Abouelela Hanaa, 23 anni, Abdelrahman Asi Somida Hassan, 22 anni, Akram Mahmoud Abdelhamid Issawi, 34 anni, e Khaled Mohamed Ahmed Moawad, 30 anni. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, i sei avevano preso parte alla, che aveva visto coinvolte più di dieci persone.