Ilrestodelcarlino.it - Maxi incendio all’Inalca, droni in volo sopra le abitazioni per cercare residui di eternit

Reggio Emilia, 13 marzo 2025 – Le verifiche sulle conseguenze delInalca ora si avvarranno anche didella Protezione Civile, per controllare se sul caseggiato circostante lo stabilimento andato a fuoco a inizio febbraio siano presenti “detriti contenenti amianto”. L’aggiornamento arriva da Davide Vasconi, referente dell’Associazione Familiari e Vittime Amianto di Reggio, dopo l’incontro tenutosi martedì in municipio. Presenti anche l’assessora alla Protezione Civile Carlotta Bonvicini, il responsabile della Protezione Civile Alfredo Locciardello e “una rappresentanza degli abitanti del quartiere prospicente lo stabilimento Inalca – riferisce Vasconi – in particolare i residenti di via Due Canali, che più di tutti sono stati esposti alle conseguenze dell’e tutt’ora soffrono il disagio di avere di fronte alle proprie finestre uno scenario di guerra, sottoposti tutt’ora a esalazioni maleodoranti che minacciano di aumentare con la fine della stagione fredda”.