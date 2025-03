Quotidiano.net - Mauro Repetto: sul palco con "La leggenda dell'Uomo Ragno" per un viaggio nei ricordi degli 883

Leggi su Quotidiano.net

La gente? Vuole ridere, ballare, cantare. Parola diospite di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito e sui social del nostro giornale, per parlare de “La”, lo spettacolo teatrale sull’epopea 883, diretto da Maurizio Colombi e Stefano Salvati, che lo vede in tour fino alla fine di maggio. Prima di un altro giro di impegni live estivi sulle piazze. “A volte ho come la sensazione di stare seduto ad una tavolata con milleduecento amici in cui si ride, si scherza, si fanno i cori. L’incredibile è che se io ballo e canto, loro ballano e cantano, se io rido, loro ridono e quando parlo de ‘Gli anni’, l’ultimo pezzo scritto con Pezzali, se mi scappa una lacrimuccia, beh scende pure a loro”. Due nostalgie in una “Quando canto ‘Nord Sud Ovest Est’ e rifaccio il gesto di allora, il boato è lo stesso di una rovesciata di Platini agli Europei’84”.