Matthew McConaughey e il figlio Levi due gocce d’acqua sul red carpet

Il sangue non è acqua, e l’ultima apparizione disul redcon ilmaggiore,, lo testimonia. L’attore premio Oscar si è presentato al South by Southwest festival di Austin, in Texas, con la moglie Camila Alves e i tre figli, eè quasi riuscito a rubare la scena ai genitori.Reddi famigliaIlpiù grande die Alves, sposati dal 2012, ha accompagnato i genitori alla prima di The Rivals of Amziah King, nuovo film thriller con protagonista il padre, e ha colpito al cuore. A 16 anni è la perfetta sintesi di mamma e papà, con la chioma riccia e ribelle, lo sguardo intenso, la carnagione ambrata e gli occhi scuri.ha posato per le foto di rito tra, che per l’occasione ha indossato un classico completo, e Alves, che ha sfoggiato un elegante blazer decorato da perle e ampi pantaloni coordinati firmati Stella McCartney.