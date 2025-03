Lanazione.it - “Matteotti anatomia di un fascismo”: le musiche di scena fanno spettacolo

Arezzo, 13 marzo 2025 – “di un”: lediSarà dal 14 marzo su tutte le piattaforme digitali il disco “di un” con letratte dalloomonimo scritto da Stefano Massini con Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo A tournée ancora in corso lodi un”, con Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo su drammaturgia di Stefano Massini, si arricchisce di un nuovo contenuto: il cd delledi, impreziosite dalla voce della stessa Ottavia Piccolo. A dare l’annuncio è Officine della Cultura, la cooperativa aretina tra i coproduttori delloe del disco, in questo caso insieme a CNI, Edizioni Look Studio.