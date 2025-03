Formiche.net - Materie prime critiche e chip, cosa si è deciso al Consiglio sulla competitività

“Di fronte alle nuove realtà geopolitiche e alle sfide economiche e demografiche, noi, leader dell’Unione europea, siamo determinati a garantire la nostra prosperità economica, a rafforzare la nostra, rendendo l’Ue il primo continente al mondo a impatto climatico zero e assicurando la sovranità, la sicurezza, la resilienza e l’influenza globale dell’Ue”. Inizia così la “Dichiarazione di Budapest” sul nuovo accordosottoscritto dai capi di Stato e di governo lo scorso novembre nella capitale ungherese. Tenendo ben presente il Rapporto Draghi sul futuro dellaeuropea, la dichiarazione propone alcune azioni strategiche urgenti per colmare il divario di innovazione econ i concorrenti globali.Intensificare, innanzitutto, gli sforzi per garantire un Mercato Unico pienamente funzionante e, di conseguenza, aprire la strada all’Unione dei Mercati dei Capitali; sviluppare una politica europea per accrescere le tecnologie e attuare una effettiva decarbonizzazione; semplificare la normativa per ridurre i carichi amministrativi e normativi; aumentare la capacità di difesa, rafforzandone la base tecnologica e industriale; costruire una vera Unione dell’Energia, con un mercato integrato e interconnesso; sviluppare un’economia più circolare ed efficiente, integrando il mercato dei materiali secondari, specialmente per le; accelerare la trasformazione digitale delle industrie; adottare una politica commerciale ambiziosa, aperta e sostenibile; garantire un settore agricolo competitivo rafforzandone la posizione nella catena di approvvigionamento alimentare.