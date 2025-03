Veneziatoday.it - Massimo Cacciari racconta al Goldoni la prima guerra mondiale nelle pagine di Karl Kraus

Leggi su Veneziatoday.it

"La tragedia dell’umanità": cosìdescrisse lane Gli ultimi giorni dell’umanità. Un’opera pensata come vera e propria tragedia e, quindi, scritta per il teatro. È così che il filosofoha accettato la sfida di portare le 209 scene in cinque atti.