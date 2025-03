Ilrestodelcarlino.it - Massaggi a luci rosse. Giro di prostituzione, due imputate a processo

Con una frase in codice si poteva prenotare un ‘extra’ rispetto al servizio standard. Bastava chiedere una ‘pausa pranzo’ per ottenere – ovviamente pagando – una prestazione sessuale. Secondo le ricostruzioni di procura e polizia di Stato, dietro a quei centrici sarebbe stato un ampiodi. Un castello accusatorio che ieri è approdato a. Due leper sfruttamento della, entrambe cinesi di 47 e 44 anni (assistite dagli avvocati Gianni Ricciuti e Guido Guida). La vicenda vedeva coinvolto anche un terzo imputato, che però ha patteggiato la pena (un anno e quattro mesi) in fase preliminare uscendo così di scena. Nella mattinata di ieri le due donne rimaste sotto accusa sono comparse davanti ai giudici del collegio. Per una di loro, il carico accusatorio si è alleggerito.