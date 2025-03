Dilei.it - Marta Aidala, strangera innamorata delle montagne. Sulle quali si è ritrovata

Con il suo primo libro, La, la torinese, classe 1996, è entrata nel cuore del pubblico, con una storia d’amore e di formazione in cui protagonista assoluta è la montagna. Lei, che a 17 anni non pensava nemmeno esistessero realmente e che un giorno di fuga da scuola, ha visto il Monviso e ne è rimasta folgorata. Un innamoramento che è stato raccontato nella storia di Beatrice, fumna e(donne e straniera) che decide di lasciare gli studi e la sua città, Torino, per andare a vivere in montagna (“per capire se stessa, trovare un futuro, non scendere più ma restare”), nel rifugio, gestito dal ruvido Barba, prima solo per la stagione estiva, poi fermandosi anche tutto l’inverno. Una storia di natura anche ostile e di silenzio, fuori e dentro di noi, di amicizie impensabili ma profonde, di animi rudi ma veri.