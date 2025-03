Laprimapagina.it - Marketing Territoriale per PMI: un Corso per potenziare le Imprese della Rete Enjoy Viterbo+

per PMI: unperleVITERBO – La “di”, beneficiaria dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti ditra Attività Economiche ed è stata ammessa con Determinazione n. G05757 del 28/04/2023, lancia undiper PMI, Artigiani e Commercianti, pensato per fornire agli aderenti allagli strumenti necessari per valorizzare la propria attività e migliorare la loro visibilità sul mercato.Ilè un processo che mira a promuovere un territorio attraverso la valorizzazione delle risorse locali, coinvolgendo direttamente leche lo abitano. In un contesto competitivo e in continua evoluzione, è fondamentale che lelocali sappiano come sfruttare le proprie specificità per attrarre clienti e crescere.