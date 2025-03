Thesocialpost.it - Mario Giordano attacca Ursula von der Leyen: “Vuole solo armi, crea il panico come con l’allarme pandemia”

Il piano di riarmo dell’Unione Europea, con una spesa di 800 miliardi di euro per la difesa, è finito al centro di un duro attacco didurante la puntata di Fuori dal coro andata in onda mercoledì 12 marzo. Il giornalista ha accusato i vertici europei, in particolare la presidente della Commissionevon der, di utilizzare il meccanismo dell’emergenza permanente per giustificare decisioni drastiche.Leggi anche: Piano di riarmo di von der, ConteMeloni a Dimartedì: “Ridicola”“Sempre lo stesso copione: emergenza eha paragonato la situazione attuale ad altre crisi del passato, denunciando quello che definisce uno schema ricorrente: “Siun allarme generale, si generae poi si impongono misure drastiche da accettare senza discutere.