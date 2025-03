Iltempo.it - Maria Rosaria Boccia in Procura, davanti ai pm per il caso Sangiuliano

È in, a Roma,per essere interrogata dai pm che l'hanno iscritta sul registro degli indagati per minaccia a personalità politica e lesioni dopo l'esposto depositato dall'ex ministro della Cultura Gennaro. Il 21 settembre scorso i carabinieri perquisirono la casa della donna a Pompei e sequestrarono, tra l'altro, gli occhiali smart, utilizzati in passato dalla donna per effettuare una serie di filmati anche all'interno della Camera dei deputati. Tanti gli aspetti che gli inquirenti vogliono chiarire, dalla nomina di consigliera al ministero alla relazione, fino all'aggressione nella violenta lite scoppiata nella notte tra il 16 e il 17 luglio a Sanremo. Per la vicenda portò alle dimissioni dida ministro della Cultura e all'inchiesta delladi Roma dopo l'esposto depositato dallo stesso ex direttore del Tg2.