Maria Rosaria Boccia in procura a Roma per essere interrogata sul caso Sangiuliano

è inperin veste di indagata per la vicenda legata all’ex ministro della Cultura, Gennaro. L’imprenditrice, originaria di Pompei, è indagata dai pm diper i reati di lesioni personali e minaccia a corpo dello Stato. L’indagine era scaturita dopo la denuncia presentata dai legali di. Per la pm Giulia Guccione, l’imprenditrice ha messo in atto “minacce idonee a compromettere la figura politica e istituzionale di Gennaro”, all’epoca ministro della Cultura, “in modo da turbarne l’attività” e “ottenere il conferimento della nomina a consulente per i Grandi eventi” come si evinceva dall’informazione di garanzia.Per gli inquirenti“divulgava progressivamente e in modo frammentato ai media e sui social notizie attinenti la sua relazione con il, ai suoi rapporti con il ministero per la Cultura e all’accesso a documenti e informazioni riservate del ministero, ogni volta alludendo alla disponibilità di altre notizie compromettenti“.