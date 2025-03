Marevivo 40 anni ostinatamente dalla parte del mare | i successi e le sfide per il futuro

Leggi su Ildenaro.it

Dallo stop all’uso dei cotton fioc alla battaglia per ferlo scempio ambientale della pesca illegale dei datteri dilotta alle spadare all’istituzione della prima Area Marina Protetta d’Italia, quella di Ustica: sono solo alcune delle battaglie vinte da, la storica associazione, oggi Fondazione, per la tutela delche quest’anno celebra 40di attività.importanti che hanno portato a leggi più stringenti per la tutela dei nostri mari. Tanti ancora gli obiettivi da raggiungere per assicurare unal nostro Pianeta Blu. È stato il tema della giornata celebrativa che si è tenuta oggi presso la storica sede galleggiante sul Tevere, un’occasione per fare un bilancio delle attività di questi quattro decenni.Era il 1985 quando, da un’intuizione di Rosalba Giugni, nascevacon una precisa mission: difendere l’ecosistema marino.