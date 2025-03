«Mare fuori» manda in tilt RaiPlay. Quaranta minuti di black out per i troppi accessi alla piattaforma

Leggi su Open.online

«Non ci aspettavamo un crash così forte» perfino Roberto Sessa, numero uno di Picomedia, che con Rai Fiction produce la fiction, diventata negli ultimi anni un cult della tv in chiaro, è rimasto stupito da quanto successo nella notte su, laon demand della tv di Stato. Pare infatti che per 40, dalle 00.00 alle 00.40, i fan abbiano invaso lache ha reso disponibili i primi sei episodi della quinta stagione, fino a farla “crashare”. «È un successo abbastanza impressionante che davvero non ci aspettavamo in questo rilascio di una serie come, arrivata ormaiquinta stagione – ha aggiunto all’ANSA Sessa -. Va bene la serie evento, ma così mi sembra una cosa pazzesca, ne siamo contentissimi e ringraziamo davvero tutti i nostri fan».