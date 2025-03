361magazine.com - Mare Fuori: arriva la quinta stagione dell’acclamata serie

Leggi su 361magazine.com

Compost da 12 episodiL’adolescenza, con tutte le sue scoperte che la rendono tanto difficile quanto magica, è ancora una volta al centro delladi. Nei 12 episodi in arrivo, la– coproduzione Rai Fiction e Picomedia, nata da un’idea di Cristiana Farina e con il soggetto originale di Maurizio Careddu e Cristiana Farina – torna a raccontare le vite turbolente dei giovani detenuti dell’Istituto Penale per i Minorenni. La regia di Ludovico Di Martino darà nuova intensità alle vicende, in onda su Rai 2 dal 26 marzo, con un’anteprima dei primi sei episodi su RaiPlay dal 12 marzo e l’interadisponibile dal 26 marzo.Il carcere minorile si apre a nuovi volti, accogliendo ragazzi e ragazze provenienti anche dala Campania. Tra amicizie, amori e scontri, le relazioni si intrecciano in un susseguirsi di emozioni che rendono più sopportabile la reclusione, coinvolgendo anche gli adulti, fino a quel momento ancorati al loro ruolo di custodi della legge.