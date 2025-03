Uominiedonnenews.it - Mare Fuori 5, Prima Puntata: Sodalizio Tra Rosa E Carmela!

5,: dopo il ritorno all’IPM,si avvicina ae le due si promettono sostegno. Milos attraversa un periodo molto difficile!5 sta per tornare dopo una lunga attesa da parte dei numerosi fan della serie. La fiction riparte da dove si era interrotta, ossia dalla decisione inaspettata da parte didi non sposare più Carmine. In questa situazione l’unica a comprenderla sembrerà esseree tra le due arriverà anche unpiuttosto imprevisto. Ma ecco che cosa sta per succedere.5,unite!Nel corso delladi5, la voce del ritorno diall’IPM si diffonde a macchia d’olio. Tutti vengono a sapere rapidamente quello che è successo e nessuno sembra riuscire a comprendere il motivo per cuiha fatto questa scelta, rifiutando anche di sposare il suo amore Carmine.