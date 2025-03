Ilgiorno.it - Marco Mazzoli e lo Zoo di 105: “Siamo a 488 querele. La follia? Un incontro erotico in bagno con tanto di microfono”

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – A teatro lo zoo è solo uno: di vetro, firmato Tennessee Williams. Inscalfibile. Ma ecco che improvvisamente dalla radio arriva un’alternativa bizzarra. Capace di andare in sold out in diciassette minuti: Lo Zoo di 105. Che lunedì 17 marzo sbarca agli Arcimboldi guidato al solito da, ideatore del programma stracult. Era il 1999. Da allora una storia di successi, litigi, innamoramenti che neanche i Rolling Stones. A cui si aggiunge qualcosa come quattrocento e passa, visto che la comicità frizzantina non sempre viene accolta calorosamente. Chissà sul palco. In compagnia di Paolo Noise, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri., vi mancava solo il teatro. “Esperienza unica, una grande soddisfazione. Anche sebolliti perché lo spettacolo dura tre ore.