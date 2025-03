Terzotemponapoli.com - Marchetti: “Napoli più consapevole, la crescita è sotto gli occhi di tutti”

Un percorso più rapido del previstoIldi Antonio Conte sta sorprendendo per la velocità con cui è riuscito a risalire la classifica e a tornare competitivo per lo scudetto. Secondo il giornalista di Sky Luca, che ha analizzato la situazione in un editoriale per Tuttomercatoweb, il lavoro dell’allenatore ha prodotto effetti più rapidi di quanto si potesse immaginare.Il percorso diha seguito due fasi ben distinte. Nella prima, Conte ha puntato sul recupero dei titolari, ridando solidità alla squadra. Nella seconda, complici infortuni e scelte di mercato, ha valorizzato anche le cosiddette seconde linee, ampliando le opzioni a disposizione e consolidando un gruppo sempre più competitivo.: Duello con Inter e AtalantaOggi ilsi trova a battagliare con Inter e Atalanta nella corsa allo scudetto, forte di una maggiorezza rispetto a sei mesi fa.