Velvetgossip.it - Manuela Arcuri rivela: Con Totti c’era qualcosa, ma eravamo giovani

Leggi su Velvetgossip.it

Le recenti dichiarazioni di, attrice e personaggio televisivo di spicco, hanno attirato l’attenzione dei media, in particolare per le suezioni sui rapporti passati con Francesco, l’iconico ex capitano della Roma. Durante la sua partecipazione al programma “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo,ha parlato del loro breve flirt, risalente a un’epoca lontana. “Ci siamo frequentati da ragazzini, parliamo della preistoria”, ha affermato, evidenziando la giovinezza e la spensieratezza di quel periodo.L’attrice ha chiarito che la connessione tra loro era più di una semplice amicizia, ma non si è trattato di una relazione seria. “Io cercavo una storia seria, ho sempre voluto una famiglia e sapevo già che con lui non sarebbe stato così”, ha confessato., all’epoca già famoso per il suo talento calcistico, era circondato da un’aura di fascino che lo rendeva molto desiderato.