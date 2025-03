Padovaoggi.it - Manifestazione “il colpetto” a Padova storia di ordinaria resurrezione

Leggi su Padovaoggi.it

Nato anel 1976, Minotto ha saputo coniugare la sua passione per la letteratura con quella per la musica rock, dando vita a opere intense e coinvolgenti. Con "L'emozione", l'autore ci conduce in un viaggio profondo attraverso le dinamiche familiari, invitandoci a riflettere sull'impatto.