Quotidiano.net - Manifestanti nella Trump Tower di New York, 98 arresti

La polizia ha arrestato 98 deipro-palestinesi che sono entrati alladi New. Lo riferisce la Cnn. Oltre 120 persone si erano date appuntamento nel grattacielo di Donaldsulla Fifth Avenue per sostenere i palestinesi e l'attivista Mahmoud Khalil, arrestato in questi giorni.