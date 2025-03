Thesocialpost.it - Manifestanti entrano nella Trump Tower di New York, 98 arresti

Leggi su Thesocialpost.it

La polizia ha arrestato 98 deipro–palestinesi che sono entrati alladi Newnelle scorse ore: lo ha riferito la Cnn.Leggi anche: Papa Francesco, il comunicato dei medici: “Quadro complesso, serve tempo per il recupero”Oltre 120 persone si erano date appuntamento nel grattacielo di Donaldsulla Fifth Avenue per sostenere i palestinesi e l’attivista Mahmoud Khalil, arrestato in questi giorni.Le autorità hanno scelto il pugno duro contro i dimostranti, con una vasta operazione che ha portato all’arresto di quasi un centinaio di persone. Una notizia che sta dividendo gli americani, con tanti utenti insorti in rete e che stanno attaccando direttamente il presidenteper questa decisione.L'articolodi New, 98proviene da The Social Post.