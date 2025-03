Sport.quotidiano.net - Mancini-Juve, cosa sappiamo sull’ultima pista per la panchina bianconera

Torino, 13 marzo 2025 – In casantus si comincia a guardare in maniera decisa al futuro, partendo dalla casella dell’allenatore, ruolo che potrebbe non essere più ricoperto da Thiago Motta. La prematura eliminazione dei bianconeri dalla Champions League per mano del PSV Eindhoven, quella dalla Coppa Italia contro l’Empoli e il sonoro poker incassato in campionato con l’Atalanta (i bianconeri non perdevano 4-0 in casa addirittura dal 1967), hanno infatti fatto deflagrare il malcontento in seno al tifo, che comincia a prendere sempre più le distanze da mister Thiago Motta. La posizione del tecnico brasiliano, che a inizio stagione si era presentato alla Continassa portando in dote come lettera di presentazione la straordinaria stagione con il Bologna, portato fino alla storica qualificazione in Champions League, pare infatti non più così salda.