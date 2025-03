Ilrestodelcarlino.it - Maltempo nelle Marche, pioggia e raffiche di vento: scatta l’allerta meteo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 13 marzo 2025 — Un inizio di weekend con l’ombrello, una domenica più serena. Dicono questo le previsioni di Regionee Amap (il Servizio agroregionale) in vista del fine settimana in arrivo. Dopo le piogge di ieri e una giornata odierna più serena — caratterizzata però da un’allerta color giallo perlocalità a ridosso dell’Appennino — da venerdì le nuvole compariranno sul territorio e rimarranno anche di sabato.gialla della RegioneIlfaràreper la giornata di venerdì 14 marzo, come deciso dalla Regione. La stessa che ha dato codice giallo come allerta idraulica (per la provincia di Pesaro Urbino), allerta idrogeologica (nel Pesarese, nell’entroterra Anconetano e in quello Ascolano) e come allertain tutta la regione, fatta eccezione per l’area nei pressi di San Benedetto del Tronto.