Maltempo il Tevere a rischio piena | chiusi gli accessi alle banchine

Roma, 13 marzo 2025– Il Centro funzionale regionale della Protezione civile Roma ha diramato un’rta per il possibile aumento del livello del fiumenella giornata di oggi in seguito alcon le forti piogge di ieri e della notte scorsa. Le pattuglie della Polizia Locale questa mattina hanno chiuso gli14.30 il livello dela Ripetta era a quota 7,10 mentre il momento di maggioreè previsto tra le 20 e le 24 quando il livello potrebbe arrivare a 7,60-7,80.Le previsioni”E’ previsto che il fiume salga progressivamente e lentamente nel pomeriggio mentre dopo la mezzanotte dovrebbe iniziare una lenta discesa che potrebbe essere limitata dnuove piogge attese per domani”, spiega all’Adnkronos il direttore del Dipartimento della Protezione Civile di Roma Giuseppe Napolitano che poi precisa: ”Si tratta di una delle fisiologiche piene delche si verifica in genere quando piove tra Toscana, Abruzzo e Umbria.