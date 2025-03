Lettera43.it - Maltempo Emilia-Romagna, allerta rossa e scuole chiuse a Bologna venerdì 14 marzo

L’si prepara ad affrontare una nuova emergenza meteo con l’diramata a partire dalla mezzanotte di14, per un periodo di 24 ore. Per far fronte alla situazione, il Centro operativo regionale (Cor) è stato attivato e diverse amministrazioni locali, tra cui il Comune di, hanno deciso di sospendere l’attività scolastica per la giornata di. Oltre che nella città felsinea,anche a Pianoro, nei i Comuni dell’Unione Savena-Idice, tra cui Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Ozzano, ad Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.L’per il 14: preoccupa il rischio di esondazione dei fiumiL’riguarda principalmente il rischio di esondazione dei fiumi e dei corsi d’acqua minori, oltre alla possibilità di frane.